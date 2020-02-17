AÖF kayıt yenileme 2020 AÖF 2. dönem kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün, yani 17 Şubat'ta başladı ve AÖF kayıt yenileme işlemi 28 Şubat'ta sona erecek. Peki AÖF 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri nasıl yapılacak? Kayıt yenileme işlemi, Ders Seçimi (Ekle-Sil) ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle yapılacak. İşte adım adım AÖF kayıt yenileme işlemleri...

AÖF bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri bugün, 17 Şubat Pazartesi günü başladı. AÖF 2. dönem kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 28 Şubat'a kadar devam edecek. AÖF kayıt yenileme ücreti staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 lira, tekniker unvanı verilen programlarda ise alt limit 240 oldu. AÖF ders seçimi için 1 yarı yılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilecek.

AÖF 2019-2020 KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220 lira, tekniker unvanı verilen programlarda ise alt limit 240 liradır.

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ders seçimi için 1 yarı yılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilirler. Öğrenciler ders seçimini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaparlar ve sonradan seçtikleri derslere itiraz edemezler. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından başarılı olmadan mezun olamazlar. Öte yandan ders seçimi öğrencinin kendisi tarafından yapılacağından mazeretli ders ekleme işlemi yapılmayacaktır.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemi 4 adımda gerçekleştirilir:

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.

4. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100--AA--4,00 (GEÇTİ)

77 – 83-- AB--3,70 (GEÇTİ)

71 – 76-- BA--3,30 (GEÇTİ)

66 – 70-- BB--3,00 (GEÇTİ)

61 – 65-- BC--2,70 (GEÇTİ)

56 – 60-- CB--2,30 (GEÇTİ)

50 – 55-- CC--2,00 (GEÇTİ)

46 – 49-- CD--1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45-- DC--1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39-- DD--1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32----FF--0,00 (KALDI)

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