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Katil koca gazetecilere 'eşimi ben öldürmedim eşim kendini öldürdü' dedi

ESKİŞEHİR'de Ferhat F., eşi Hafize F.'yi kıskançlık sonucu bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye çıkarılırken gazetecilere "Ne öldürmesi? Eşim kendini öldürdü" dedi. 

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Hafize Fidan, iddiaya göre, dün kıskandığı eşi 26 yaşındaki Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ferhat Fidan, eşini bıçaklayıp ağır yaraladı. Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat Fidan'ı gözaltına alırken, Hafize Fidan ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü.

Bugün adliyeye sevk edilen Ferhat Fidan (26), çıkarıldığı 'kasten öldürme' suçundan mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Fidan, adliye girişinde gazetecilere, "Ne öldürmesi? Eşim kendini öldürdü" dedi. Ferhat Fidan'ın, savcılık sorgusunda, eşini öldürmediğini öne sürdüğü öğrenildi. 

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