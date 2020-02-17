HABER /  SPOR
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

Hatayspor’da Mehmet Altıparmak dönemi

TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaştı.

Hatayspor, Teknik Direktör Bayram Toysal ile karşılıklı olarak ayrılmasının ardından, Mehmet Altıparmak ile anlaştı. 1,5 yıllık sözleşme imzalanırken, imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan’da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklama da “Kulübümüz, tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.
İmza törenine Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş, Başkanımız Nihat Tazearslan, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Yönetim Kurulu üyemiz Selçuk Akıllı ve Onursal Başkanımız Lütfü Savaş’ın Sportif Danışmanı Gökhan Zan katıldı. Mehmet Altıparmak hocamıza, ekibine ve Hatayspor’umuza hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bünyamin Gezer'den VAR eleştirisi: Aldığınız para haram kardeşim
Alex de Souza'dan çarpıcı Aziz Yıldırım itirafı
39 maddelik yeni torba yasa teklifi! Mehmet Muş'tan son dakika açıklamalar
Ankara Valisi Şahin paylaştı! İşte sosyal medyada konuşulan Hasan'ın son hali
Alçak FETÖ'cülerin kopya düzeneği ortaya çıktı! Eşi sınavı geçsin diye...
Bakan Pakdemirli açıkladı! 81 ilde gıda bazlı ürün denetimleri başladı
ÖNCEKİ HABERLER
UEFA'dan Abdulkadir Bitigen'e görev
Bu ay hangi kandil var 27 Şubat ne kandili Diyanet 2020 takvimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
AÖF ders seçimi 2020 ders ekle/sil nasıl yapılır?
Ali Koç, derbi öncesi basın toplantısı düzenleyecek
Meteoroloji devamı geliyor dedi! Yüksekova'da 6 metre kar
Yorumlar