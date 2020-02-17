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İsmail Ok'un İYİ Parti'den istifasıyla ilgili AK Parti'den ilk yorum

İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok'un partisinden istifa etmesiyle ilgili AK Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "CHP hem İYİ Parti ile hem de HDP ile işbirliği içinde. Biz bunu seçimlerden önce söyledik" dedi.

İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok'un partisindeki tüm görevlerinden istifa etmesi ve kamuoyunda tartışma yaratacak açıklamalarda bulunmasına AK Parti'den ilk yorum geldi. 

"İYİ Parti'ye oy veren vatandaşlarımız da tepki göstermekte ve bir rahatsızlık var"

Ankara'da gazetecilerle gerçekleştirdiği görüşmede gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Mehmet Muş, "Bugün İsmail Ok, daha önce de başka bir milletvekili İYİ Parti'den istifa etti.  Açıklamayı ben de gördüm. Burada HDP'yle işbirliğine vurgu yapmış İsmail Bey. Biz bunu yerel seçimlerden önce ifade etmiştik. CHP bir taraftan İYİ Parti ile resmi bir ittifak yapmışken diğer taraftan HDP ile bir ittifak içerisinde. O dönemde bunlar yalanlanmıştı ama artık bugün geldiğimiz noktada bunlar net bir şekilde görülür hale gelmiş ve İYİ Parti içerisinde bu hassasiyete sahip milletvekili arkadaşlarımız buna tepki göstermekte, İYİ Parti'ye oy veren vatandaşlarımız da tepki göstermekte ve bir rahatsızlık var" dedi.

"PKK'ya PKK demekten vazgeçtiler"

Muş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

HDP işi öyle bir noktaya getirdi ki; artık PKK'ya PKK demekten vazgeçtiler, 'Silahlı Kürt muhalif grup' demekteler ve CHP bu noktada herhangi bir geri adım atmıyor ve iş birliğini sürdürmek istiyor. Diğer tarafta da İYİ Parti'yi tutmak istiyor. Dolayısıyla bunların İYİ Parti içerisinde ciddi rahatsızlıklar oluşturduğu kamuoyuna yansıyan açıklamalarda görülmektedir. Ben bu noktada hem İYİ Partili siyasetçilerin hem de oy veren vatandaşların bu noktada gerekli değerlendirmelerini yapacaklarını düşünüyorum.

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