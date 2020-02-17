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İstanbul Taksim'deki Kavuşma Durağı fiyatıyla olay oldu! Durak kalkıyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Taksim Meydanı'na yerleştirilen 'Kavuşma Durağı'nın kaldırılmasına karar verildi. Durağın fiyatı da tartışma konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Araştırmaları Merkezi, 2 gün önce Taksim Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması sürecinde düzenlenecek etkinlikler için meydana geçici olarak ‘Kavuşma Durağı' ismiyle bir yapı yerleştirmişti.

İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu, bir toplantı düzenledi ve Kavuşma Durağı’nın kaldırılmasına karar verdi. Kurul, durağın kaldırılmaması halinde suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Aynı meydanda geçen yıl Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da ‘Dijital Gösterim Merkezi' adıyla çadır kurmuştu. Koruma kurulu aylardır meydanda olan çadır için de kaldırma kararı aldı.

Kavuşma Durağına ne kadar harcandı? 

Taksim'deki Kavuşma Durağı'nın yapım maliyeti de polemik konusu oldu. Durağın 652 milyon liraya mal olduğu iddia edildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise gerçek rakamın 652 bin lira olduğunu duyurdu. 

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