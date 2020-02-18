Burcu Esmersoy babası hasta olunca sevinmiş! Bomba açıklamalar
Sunucu Burcu Esmersoy babası hakkında yaptığı itiraflarla ağızları açık bıraktı. Babasının kendisini tuvalette dövdüğünü anlatan Burcu Esmersoy, onun hastalığını öğrenince mutlu olmuş.
Yemek yiyememe hastalığı olan aneroksiyaya yakalanan Burcu Esmersoy, babasıyla ilgili itirafları ile gündeme oturdu. Babasının kendisini tuvalette dövdüğünü anlatan Burcu Esmersoy, 'onun çok hasta olduğunu öğrendiğinde rahatladığını' itiraf etti. Burcu Esmersoy'un yaşam hikayesine dair anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.
Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, babasıyla arasının neden kötü olduğunu ve yaşadığı şiddeti anlattı.
Burcu Esmersoy, kendisiyle barışık, mutluluğu çok küçük şeylerde bulabilen fakat şiddet görmüş ve sevgisiz büyütülmüş bir çocukmuş. Daha 5 yaşlarındayken babasının başka bir ailesi olduğu ortaya çıkmış. Bu durumun öğrenilmesiyle birlikte de anne ve babası ayrılmış. Babaannesi ve dedesi ile büyütüldüğünü anlatan Esmersoy, şunları anlattı:
Anneme teyze dedim: -"Annem başka bir evlilik yaptığı için 18 yaşına kadar anneme 'Teyze' demek zorunda kaldım. Üvey babam çok muhteşem bir insandı. Onun hakkını ödeyemem ama annemin hakkını bilmiyorum. Hatta bir gün anneme yanlışlıkla 'Anne' dediğim için tokat yedim".