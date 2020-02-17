Palyaçoluk yaparken tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı!

MERSİN'de palyaçoluk yapan genç kimliği belirsiz bir kişi tarafından saldırıya uğradı. "Allah'a havale etttim"dedi, şikayetçi olmadı.

Mersin'de bir mağaza açılışında palyaçoluk yapan genç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tekmeli ve yumruklu saldırıya uğradı. Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A (18) 'Tipime gıcık olmuş, vurup yere düşürdü, ardından tekme attı. Allah'a havale ettim' cümlelerini kullandı.

Olay merkez akdeniz ilçesine bağlı Camişerif mahallesine bağlı İstiklal caddesi' nde yaşandı.

Yumruk darbesiyle yere düşürüldü

Mağaza açılışında palyaçoluk yapan bayram A (18), kimliği belirlenemeyen kişi tarafından saldırıya uğrayıp yumruk darbesiyle yere düşürüldü. Yere düştüğü sırada kimliği belirsiz saldırgan tarafından tekmeli saldırıya uğrarken, saldırgan çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

"Tipime gıcık olmuş beni tersledi"

Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A. beş yıldır organizasyonlarda palyaçoluk yaptığını söyledikten sonra, 'İşimi yaparken çocuklarla eğleniyordum, insanlar da videoya çekiyordu beni. Vatandaşın biri tipime gıcık olmuş, beni tersledi. Vurup yere düşürdükten sonra tekme atmaya başladı' cümlelerini kullandı.

"13 yaşımdan beri işimi severek yapıyorum"

Bayram A. "Ben ekmeğimi kazanırken insanlar neden böyle davranıyor? İnsanlar biraz daha saygılı olsun. Ben 13 yaşımdan bu yana palyaçoluğu severek yapıyorum. Olay sırasında çevredekiler müdahalede bulundu, ayırdı. Adam ellerinden kurtulup bana yumruk attı. Ben adamı Allah'a havale ettim, şikayetçi olmadım" diye konuştu.