NATO'dan Türkiye açıklaması! Destek vermeyeceğiz

NATO, Türk askerlerinin şehit edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sinyalini verdiği olası İdlib Operasyonuna destek vermeyeceğini açıkladı.

TASS'a konuşan diplomatik kaynak, Türkiye'nin Suriye'de "tek taraflı" operasyon yaptığını gerekçe göstererek, bu durum dolayısıyla NATO'nun 5. maddesinin aktif edilemeyeceğini söyledi. Esad rejim güçlerinin İdlib'te Türk askerlerine saldırması sonucu aralarında sivil personelinde bulunduğu 14 kişi şehit olmuştu. Rejimin saldırılarına misliyle karşılık veren TSK, yüzlerce Esad unsurunu etkisiz hale getirmişti.

İdlib'de benzer bir durumun yaşanmaması için harekete geçen Ankara, Suriye'ye tank ve zırhlı araçlar olmak üzere çok sayıda askeri ekipman göndermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, rejim güçlerine Şubat ayının sonuna kadar süre tanımış, Soçi Mutabakatı sınırlarına çekilmedikleri takdirde operasyon yapılacağı sinyalini vermişti.

NATO Türkiye'nin muhtemel İdlib harekatına destek vermeyecek

İdlib'de sahada ve masada bu gelişmeler yaşanırken NATO'dan önemli bir açıklama geldi. Rus devlet ajansı TASS'da "NATO'nun İdlib'de Türkiye'ye askeri destek sağlama planı yok" başlığıyla yayımlanan haberde, NATO diplomatının açıklamalarına yer verildi.Türk askerinin şehit edilmesinin son derece trajik bir olay olduğunu söyleyen diplomat, ancak, NATO ülkelerinin Türkiye'nin olası İdlib Operasyonuna destek vermeyeceğini dile getirdi.

NATO'nun olası harekata destek vermeme gerekçesi

Diplomat, Türkiye'nin Suriye'de NATO ile birlikte değil "tek taraflı" olarak bulunduğunu, dolayısıyla askerlerin şehit edilmesinin NATO'nun 5. maddesini aştığını ve bu sebepten ötürü de olası askeri harekata da destek vermeyeceklerini belirtti.

NATO anlaşması'nın 5. maddesi neyi kapsıyor?

NATO Anlaşması'nın 5. maddesi bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayıyor.