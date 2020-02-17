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Ricardo Quaresma'dan Marega'ya destek

Ricardo Quaresma, Portekiz'in Porto takımında oynayan ve ırkçı tezahürata maruz kaldığı için sahayı terk eden Malili Moussa Marega'ya destek verdi.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da forma giyen Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma, Facebook'taki resmi sitesinden yayımladığı mesajda, "Marega ile dayanışma içinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Saha içinde ve dışında ben de ırkçılığın kurbanı oldum." ifadelerini kullandı. 

"Bir insanın ten rengi veya ırkı, bir futbolcuya hakaret etmek ve onun sahadaki moralini bozmak için bir argüman olarak kullanılmamalıdır." diyen Quaresma, "Irkçılığın toplumda yer bulmaması ve cezalandırılması gerektiğini" savundu.

Sahayı terk etmişti
Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında dün oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto'nun Malili futbolcusu Moussa Marega, 71. dakikada sahayı terk ederek soyunma odasına gitmişti.

"Bu, utanç verici"
Malili futbolcu gerek takım arkadaşları, gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine rağmen ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için sahadan çıkarken "Bu, utanç verici" diye bağırmıştı.

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Foto Galeri Moussa Marega ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti Galeriye Gözat
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