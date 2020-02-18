Yaşam Memnuniyeti Araştırması'ndan bomba sonuçlar! Türkiye'de bakın kimler mutlu

Kadınlar erkeklere göre daha mutlu

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49,6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57,0 oldu.