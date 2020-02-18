Yaşam Memnuniyeti Araştırması'ndan bomba sonuçlar! Türkiye'de bakın kimler mutlu
Kadınlar erkeklere göre daha mutlu, en mutlu olanlar 65 üstü yaş grubunda, bir okul bitirmeyenler okuyanlara göre daha mutlu, en yüksek memnuniyet oranı ise asayiş hizmetlerinde...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını paylaştı. Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu.
Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2018 yılında yüzde 12,1 iken 2019 yılında yüzde 13,1 oldu.
Kadınlar erkeklere göre daha mutlu
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2018 yılında yüzde 49,6 iken 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2018 ve 2019 yıllarında değişmeyerek yüzde 57,0 oldu.
Evliler bekarlardan daha mutlu
Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 55,6 iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 45,1 olarak gerçekleşti.