Burhan Kuzu'nun başı FETÖ paylaşımı nedeniyle dertte

Burhan Kuzu dün gece, 17-25 Aralık öncesi 'hizmet hareketi' olarak gördüğü için tüm toplantılarına katıldığını söyledi. Tepkiler üzerine "FETÖ'nün gittiği yolu doğru bulmayan ender siyasetçilerden biriydim" dedi.

İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin serbest bırakılması için hakimlere baskı yaptığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında inceleme başlatılan Prof. Dr. Burhan Kuzu'nun başı şimdi de FETÖ'cü olduğu iddialarıyla dertte. Burhan Kuzu sosyal medya hesabından son 24 saatte birbiriyle çelişen açıklamalarda bulundu.

Dün gece FETÖ'nün kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı eski Başkanı Harun Tokak ile tartışan Burhan Kuzu, Tokak'ın, “Abant toplantılarının müdavimi sen değil miydin” sorusuna şu cevabı verdi: “Abant Platformunun elbette ki müdavimiydim. Tüm toplantılarına katıldım. Harun Tokak’la da derin dostluğumuz vardı. Bunlara bir Hizmet Hareketi olarak katıldım. Ama 15 Temmuzda gerçek yüzleri ortaya çıktı. Darbecilerin yanında nasıl durabilirim?”

Burhan Kuzu bu paylaşımının sosyal medyada geniş yankı uyandırması üzerine az önce yaptığı paylaşımlarla FETÖ'yü hiçbir zaman tasvip etmeyen ender siyasetçilerden birisi olduğunu iddia etti. Kuzu, "15 Temmuz gerçekleşseydi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber öldürülecek ilk 5 ismin içinde benim de adım vardı" iddiasında bulundu. İşte Kuzu'nun o paylaşımları...

Abant Platformu bir fikir kulübüydü. Sağcı, solcu onlarca ismi bünyesinde barındırıyordu. 17/25 Aralık sonrasında, Gülen Cemaatinin devleti ele geçirmeye çalışan alçak bir ihanet örgütü olduğu ortaya çıktıktan sonra platformun hiçbir toplantısına katılmadım. Konuyu saptırmayalım. — Prof Dr Burhan Kuzu (@BurhanKuzu) February 17, 2020

Burhan Kuzu'nun "FETÖ'yü hiçbir zaman tasvip etmeyen ender siyasetçilerden birisi olduğunu" iddia ettiği paylaşımının altına Kuzu'nun Fetullah Gülen ile birlikte olduğu fotoğraflar paylaşıldı.