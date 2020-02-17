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Corona virüsüne karşı maske önlemi için yapay zeka sistemi geliştirildi

Corona virüsüne karşı Çin arama motoru Baidu'dan, maske kullanma önlemine karşı yapay zeka sistemi oluşturulduğu öne sürüldü. Bir taraftan da Baidu ve AliBaba gibi şirketlerden corona virüsünün RNA yapısının hızla çözülebilmesi için yatırımlar gelmeye başladı.

Son dönemde dünyanın merkezine oturan corona virüsünü bilmeyen kalmadı. Başlangıçta Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü ilk kez avrupada bir can kaybına neden olurken, bugüne dek oluşan toplam ölüm sayısı 1665'e ulaştı. virüsün bulaştığı insan sayısı ise 68500 oldu.

Çin’e uçuşların iptaline ve şehirlerin karantinaya alınmasına neden olan virüse karşı önlemler alınırken, ülkenin arama motoru Baidu tarafından yapay zeka ile maske kontrolü sağlanabileceği açıklandı. 

Virüs nedeniyle maske fiyatları ve talep arttı, Çin stok bulmakta zorlanmaya başladı. Yüz maskesi takmadan sokakta gezmek ise büyük bir risk taşıyor. Ülkenin belirli bölgelerinde maske takmak zorunlu hale geldi. İnsanlara restoran, alışveriş merkezi ve son gibi alanlarda maske takmalarına dair talimatlar verildi.

Ülkenin en büyük arama motorlarından birisi olan Baidu, yüz maskesi takmayan insanları tespit etmek için açık kaynak kodlu bir AI modeli geliştirdiğini öne sürdü. Baidu bunun benzersiz bir yapay zeka modeli olduğunu iddia etse de, daha önceki projeleri göz önünde bulundurduğumuzda buna benzersiz demek pek mümkün değil.

Çin’deki şirketler ölümcül virüsün tedavisini bulmak için araştırma sürecine oldukça yüksek miktarlar ayırıyor. Baidu ve Alibaba açık kaynaklı AI modelleri ile üniversite ve tıp merkezlerine virüsün RNA yapısının tahmin sürelerini iyileştirme konusunda ciddi katkı sağlamaya başladı.

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