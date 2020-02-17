Olayın adresi bu kez Eskişehir! Kocası tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

ESKİŞEHİR'de önceki gün kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen bir çocuk annesi Hafize Fidan memleketi Alaşehir'de toprağa verildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaşayan Hafize Fidan, dün 3 yıllık eşi Ferhat Fidan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşürken Ferhat Fidan, eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Komşuların ihbarıyla gelen polis ekipleri, Ferhat Fidan'ı gözaltına alırken, Hafize Fidan ise sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Hafize Fidan hayatını kaybederken, kocası Ferhat Fidan ise çıkarıldığı mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Memleketinde toprağa verildi

Kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Hafize Fidan için memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Talihsiz kadının cenazesi ilk olarak Yeni Mahalle Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bulunan baba evine getirildi. Burada helallik alan aile bireyleri gözyaşlarına hakim olamadı.

"Kızımı dövmüş, sokağa atmış"

Anne Meliha Külcü, kızının tabutuna sarılarak ağlarken, baba Çetin Külcü ise ayakta durmakta zorlandı. İki yıldır kızıyla konuşamadığını belirten Anne Meliha Külcü, şöyle konuştu: Kızımı dövmüş sokağa atmış. Kızım sığınma evine yerleşmiş. Kendisi polismiş daha sonra istifa etmiş. Ben kızımla en son 22 ay önce görüştüm. Kızımın evine gittiğimde beni eve almadı, kızımı bana göstermedi.

Kızım bize geldiğinde de gelip bizi de tehdit ediyordu. 'Eğer benimle geri dönmezsen hepinizi öldürürüm, bu evi yakarım' demiş. Benim kızım o korkuyla geri döndü. O zamandan bu zamana kadar kızımın yüzünü görmedim. Telefonlarımızı açmıyordu. Kocası sürekli bizi tehdit ediyordu.

"Ekmek bıçağı 3 kez bıçaklamış"

Cinayete kurban giden Hafize Fidan'ın kardeşi Ömer Külcü ise şu ifadelere yer verdi: Ablam yaklaşık iki yıl önce ikinci evliliğini yaptı. Gayet iyi geçiniyorlardı. Eniştemiz polisti, ruhsal bunalımlara girdi. Görevden ayrıldı. Kardeşime her gün şiddet uyguluyordu.

Dün sabah kahvaltı yapmışlar, sonra aralarında tartışma başlamış, ekmek bıçağı ile kalbinin üzerinden, sol akciğer boşluğundan ve akciğerinden olmak üzere üç yerinden bıçaklamış. Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırmışlar, ilk müdahalede duran kalbi tekrar çalıştırmışlar, ikinci duruşta hayatını kaybediyor. Devletimizin ve yetkililerin bu kadın cinayetlerine dur demesi lazım.