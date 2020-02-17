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Köprüde intihar girişiminde bulunan kişiyi Veysel Eroğlu engelledi

Demirören Haber Ajansı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprüden geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna ederek korkuluklardan indirdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde saat 12.30 sıralarında köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen müzakereci polis, korkuluklara çıkan kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı, olay nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Eski bakan Veysel Eroğlu ikna etti

Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında köprüden geçen eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu intihar girişimini görerek durdu. Aracından inen Eroğlu, bir süre intihar girişiminde bulunan kişi ile konuştu. Eski Bakan Eroğlu, korkuluklara çıkan kişiyi ikna ederek intihardan vazgeçirdi.

İntihar girişimi 2.5 saat sürdü

2 buçuk saat süren intihar girişimi sona ererken, korkuluklardan indirilen kişi polis merkezine götürüldü.

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