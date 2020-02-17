8 yaşında yaşlılık nedeniyle öldü nedeni duyanların ağzını açık bıraktı

Ukrayna'da dünyaya gelen kız çocuğu nadir bir hastalıkla doğdu. 2 milyonda bir görülen ve çocukların oldukça hızlı bir şekilde yaşlanarak ölmesiyle sonuçlanan Progeria (yaşlanma) hastası Anna Sakidon, üst üste geçirdiği felçlerin ardından daha fazla dayanamadı ve 8 yaşında hayatını kaybetti.