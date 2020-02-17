8 yaşında yaşlılık nedeniyle öldü nedeni duyanların ağzını açık bıraktı
UKRAYNA'DA bir kız çocuğu 8 yaşında 'yaşlılık' nedeniyle hayatını kaybetti. Nadir görülen hastalık duyanları oldukça şaşırttı.
Ukrayna'da dünyaya gelen kız çocuğu nadir bir hastalıkla doğdu. 2 milyonda bir görülen ve çocukların oldukça hızlı bir şekilde yaşlanarak ölmesiyle sonuçlanan Progeria (yaşlanma) hastası Anna Sakidon, üst üste geçirdiği felçlerin ardından daha fazla dayanamadı ve 8 yaşında hayatını kaybetti.
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Nadir görülen bir hastalıkla gözlerini dünyaya açan Anna Sakidon'u yaşıtlarından ayıran bu hastalık, erken ölümüne de neden oldu. Anna'ya, dünyada sadece 160 kişide görülen progeria (erken yaşlanma) hastalığı teşhisi kondu.
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80 yaşlarındaki insanların görüntüsüne sahip olan Anna'nın ölüm nedeni çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı.
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Ölmeden önce birkaç kez üst üste felç geçiren Anna Sakidon'un doktoru Nadezhda Kataman, durumu şu sözlerle açıkladı:
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