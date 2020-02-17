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İntihara kalkıştı pişman olup sağlık ekiplerini aradı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ilaç içerek intihara kalkışan kadın, pişmanlık duyarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, dün 20.00 sıralarında Demirtaş Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre bunalımda olduğu öne sürülen S. K. (42) isimli kadın evde kimsenin olmadığı sırada 10 adet uyku hapı içerek intihara kalkıştı.

Bir süre sonra pişmanlık yaşayan ve rahatsızlanan S. K., 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri S. K.’yi ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada tedaviye alınan S. K.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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