CHP İş Bankası hisselerini hazineye devrecek mi? CHP'den yeni açıklama

İş Bankası hisselerinin hazineye devrine ayak direyen CHP'den konuya ilişkin bir son dakika açıklaması geldi. CHP MYK sonrası kameralar karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 'CHP bir kuruş gelir elde etmiyor' iddiasında bulundu.

CHP MYK sonrası kameralar karşısına geçen Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, İş Bankası hisseleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu konu gündeme ara ara getiriliyor" diyen Salıcı, "CHP’nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu bir kuruş gelir yok. CHP’nin görev verdiği kişiler Atatürk’ün vasiyetini temsil etmek üzere orada bulunuyorlar" dedi.

İş Bankası hisselerine yönelik açıklamaların bankayı yıprattığını iddia eden Oğuz Kaan Salıcı şunları söyledi:



-İş Bankası’na yönelik yapılan bu saldırılar, İş Bankası’nı Türkiye’nin en büyük bankaları sıralamasında gerilere doğru çekiyor. Böyle bir buhran döneminde sırf tartışma yaratmak için Türkiye’nin ekonomisini daha derin bir krize sokacak bir çabanın içine girmiş oluyor iktidar. Bizim insanımız açlıktan kendini yakıyor, böyle bir ortamda bu tür adımlardan uzak durulması gerekir. Atatürk’e karşı düşmanlığı tescilli olanlar bu süreci germeye devam edecek, biz Atatürk’ün vasiyetinin takipçisi olacağız..

Gezi davası ve Hilmi Özkök açıklaması

Oğuz Kaan Salıcı'nın gündeminde yarın başlayacak Gezi Davası ile bugün açıklamaları ile gündemin ilk sırasına çıkan Hilmi Özkök de vardı. Salıcı şunları söyledi:

– Gezi Davası bir siyasi davadır. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz dava salonunda bulunacak. Gezi protestoları bir hak arama süreciydi. Ben de Gezi’deydim. Birlikte olabilmenin dayanışmanın güzelliğini yaşayabilmek için, yaşadığım şehir beton şehre dönmesin diye.

Hilmi Özkök

Perşembe’nin gelişi Çarşamba’dan belliydi. 1990’lardan itibaren yazılmış olan MİT raporları var. “Devlet içinde bir örgütlenme var” şeklinde raporlar var. Bunların tamamı görmezden gelindi. Eğer 2004 MGK kararını ve bu karardan sonra yapılanlara baktığınızda aslında o kararın bakanlıklara dağıtılmadığını göreceksiniz.

Darbe mi olacak bildiniz ne?

Darbe söylemini son günlerde kaleme alanlar kimler? AK Partili köşe yazarı. Bunları neden yazıyorsunuz, bunlarla ilgili bildiğiniz bir şey mi var diye çağırıp sorsunlar. Kuş uçsa Tayyip Erdoğan’ın bilgisinde oluyor. Buyursunlar onlara sorsunlar.