Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğündemi depremin ardından artçılar sürüyor. Bugün saat 14.42'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydan geldi.