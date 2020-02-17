Stajyer avukattan ünlü avukat için tecavüz suçlaması! Beni evine götürdü ve...

İSTANBUL Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran 23 yaşındaki stajyer avukat Öykü A., Baro başkanlığına aday olan ünlü bir avukatın kendisine tecavüz ettiğini açıkladı. Sosyal medyadan hikayesini paylaşan Öykü A. avukattan davası oldu.

Hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi olan, stajyer avukat Öykü A. sosyal medyada, "Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım" yazılı bir mesaj paylaştı.

Öykü'nün anlattığına göre babasının avukatı olan M.K'nın yanında çalışmaya başladı. Önce babacan yaklaşan avukat daha sonra tacizlere başladı. Bir gün onu evine götüren M.k'nın kendisine tecavüz ettiğini belirten genç kız, ofisteki diğer kadın avukatların da benzer şekilde cinsel saldırıya maruz kaldığını açıkladı.

Baronun eski başkan adaylarından olan avukat M.K'nın 30 yıldır ceza avukatı olarak çalıştığı ve hayli tanınan bir isim olduğu söyleniyor.

Herkese merhaba ben Öykü. İstanbul Barosu avukatlarından Av. M.K.'nın ben ve benim gibi birçok çalışanına cinsel saldırıda bulunduğunu ve tehditlerle bizi şikayetten vazgeçirmeye çalıştığını sizlere anlatacağım. #ÖykülerinSesiOl — Merhaba Ben Öykü (@MerhabaOyku) February 16, 2020



Suç duyurusunda bulundu

Paylaşımın ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na giden Öykü A., Avukat M.K. hakkında “Nitelikli cinsel saldırı", “Cinsel taciz", “Cebir ve şiddet kullanarak hürriyetinden yoksun kılma" ve “Şantaj" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

İşte Öykü'nün paylaştığı şoke eden olayın detayları:



Suç duyurusu üzerine Başsavcılık soruşturma başlattı.