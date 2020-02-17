Burcu Esmersoy babasından şiddet gördüğünü itiraf etti Demet Akalın destek çıktı
Burcu Esmersoy, kardeşi Müge Esmersoy ile beraber babasından gördüğü şiddeti itiraf etti. Demet Akalın, arasının limoni olduğu ünlü sunucuya sosyal medyadan destek çıktı.
Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı Instagram'dan Burcu Esmersoy'un Demet Akalın'ı takipten çıkarmasıyla ikilinin arası açıldı. Demet Akalın, Instagram hesabından paylaştığı videolarda güzel sunucuya sitemler etti. Son olarak ise Burcu Esmersoy'un babasından gördüğü şiddeti Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programı olan Katarsis'de dile getirmesi herkesi olduğu gibi Akalın'ı da derinden yaraladı.
Demet Akalın, Burcu Esmersoy'un şiddet itirafının ardından zeytindalı uzattı. İtiraflarıyla herkesi sarsan Burcu Esmersoy'a Demet Akalın, yine sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla destek çıktı.
Demet Akalın, Burcu Esmersoy'a küs olsa da şu paylaşımda bulundu:
"Sen çok özel bir kadınsın. Çok iyi anne olacaksın. Hem anne hem baba bile olabilirsin. Hep güçlü kal."
Peki, Burcu Esmersoy'un şiddet itirafı neydi?
Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk olan Esmersoy, yıllarca babasından şiddet gördüğünü söyleyerek, "Babam tuvalette beni hortumla dövüyordu" ifadelerini kullandı.
İşte Burcu Esmersoy'un açıklamaları: