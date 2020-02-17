İnternetten alınan altınların gramına dikkat! Tuzağa düşmeyin

Her türlü alışverişimizi online sitelerden gidermeyi alışkanlık haline getirdik ve interneten altın da satın almaya başladık. Tüketici dernekleri internetten alınan altının sahte olmadığını ama genellikle gramaj eksikliklerini bulunduğunu bildiriyor.

İnternetten alınan altınların, kuyumcuya gidilip satılmak istendiğinde gramajının belirtilenden az çıkma şikayetleri giderek artıyor.

Gram, çeyrek ve yarım altınlarda yapılıyor

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internetten alınan gram, çeyrek ve yarım altınların ağırlığında eksiklik olabileceği uyarısında bulundu. Bakal, "Yükte hafif, pahada ağır bir ürün satın alırken internet sitesinin ne kadar güvenilir olduğuna dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Altının gramazlı olduğu geç anlaşıyor

Altının satılmak için kuyumcuya götürüldüğünde ağırlığının eksik olduğunun ortaya çıktığını belirten Bakal, şikâyetlerin çoğunun satın alma işleminin üzerinden birkaç ay veya yıl geçtikten sonra yapıldığını anlattı.