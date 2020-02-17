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İstanbul genelinde Yeditepe Huzur asayiş uygulaması

Anadolu Ajansı

İSTANBUL'da 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatları doğrultusunda Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki 'Yeditepe Huzur 2020-4' uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapıldı. Şüpheli araçlar durdurularak arandı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

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