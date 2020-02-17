HABER /  SPOR
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

Barcelona'dan karalayıcı yorumlarla bağlantısı olduğu iddialarını yalanlama

Anadolu Ajansı

Barcelona Kulübü, sosyal medya aracılığıyla takımı olumsuz etkileyen girişimleri olan bazı futbolcularına ilişkin karalama kampanyası başlatmak için bir şirketle anlaştığı yönünde İspanyol basınında çıkan iddiaları yalanladı.

Cadena Ser radyosu, Barcelona'nın şu anda ve geçmişte kulüple ilişkisi olan kişi, kurum ve kuruluşlarla ilgili sosyal medyada olumsuz, küçük düşürücü mesajlar yayımlaması ve başta kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu olmak üzere yöneticiler hakkında olumlu imaj yaratması için bir şirketle anlaşma yapıldığını iddia etti. 

Barcelona Kulübü konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada; adı geçen firmanın tedarikçilerinden biri olduğunu ancak bahsedilen iddiaların hiçbirinin doğru olmadığını belirtti.

Basında yer alan ve söz konusu karalama kampanyalarını yapan bazı sosyal paylaşım adreslerinin tedarikçi firma ile bağlantısının bulunması halinde bu kurumla olan tüm sözleşmelerin hemen iptal edileceğini ve yasal süreç başlatılacağını duyuran Barcelona, iddiayı ortaya atan basın kuruluşundan da tekzip yayımlamasını istedi.

Barcelona, bu tip haberlerin devam etmesi halinde her türlü yasal girişimi başlatma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bombalı eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Lemina'dan G.Saray'a kötü haber!
Ömer Çelik'den flaş İdlib açıklamaları
AB'den Akdeniz'de yeni operasyon kararı
Sabancı Holding ve PPF Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı
Kadın fotoğraflarına kanan İsrail askerlerinin cep telefonları hack'lendi
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da bir aile daha çocuğuna kavuştu
AB'nin Esed rejimine yönelik yaptırımları genişledi
BM'den çok kritik İdlib çağrısı!
Borsa günü yükselişle tamamladı
DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı
Ölümü gizem yaratan eski İngiliz ajanın ofisi ilk kez görüntülendi
Yorumlar