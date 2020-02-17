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Van ve Bitlis'te bazı yollar trafiğe kapatıldı

Van ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

VAN ve Bitlis'te olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve tipiden dolayı görüş mesafesinin düştüğü, ulaşımda aksamaların yaşandığı belirtildi.

Van-Başkale Güzeldere Geçidi'nin saat 17.30 itibarıyla can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Van-Bahçesaray kara yolunun çığdan dolayı kapalı olması nedeniyle ilçeye ulaşımın sağlandığı Bitlis'in Hizan-Bahçesaray yolunun 18.00 ile 07.00 saatleri arasında Bitlis Valiliğince çığ tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

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