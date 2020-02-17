HABER /  FENERBAHÇE
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

Ersun Yanal'dan oyunculara veda! Hakkınızı helal edin

Ersun Yanal'ın Ankaragücü maçında alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrası sonrası soyunma odasında futbolcularıyla vedalaştığı iddia edildi. Ersun Yanal oyuncularına "Bütün sorumluluk benim, hakkınızı helal edin." dedi.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor mağlubiyeti ile başlayan çöküşü, Ankaragücü maçıyla dip yaptı. Başkent'te alınan 2-1'lik mağlubiyet sonrasında teknik direktör Ersun Yanal'ın geleceği tartışılmaya başlandı. Tecrübeli çalıştırıcı, maçın ardından soyunma odasında sadece 30 saniye kaldı ve maçla ilgili hiçbir şey konuşmadı. Sadece "Bütün sorumluluk benim. Hiçbirinizi suçlamıyorum. Benim durumumun ne olacağını bilmiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Bazı isimlerden eleştiri
Futbolculardan bazıları Ersun Yanal ile helalleşti. Bazı isimlerin ise eleştirilerde bulunduğu bildirildi. Fenerbahçe'de birkaç futbolcunun özellikle antrenmanlardaki plansız-programsız gidişat ve rakip analizlerindeki zafiyet nedeniyle tecrübeli hocadan rahatsız olduğu, bu nedenle Yanal'la arası bozuk olan çok sayıda futbolcu bulunduğu kaydedildi.

Cocu ile kaderi aynı mı olacak?
Ankaragücü maçları Fenerbahçe'ye yaramıyor. Yanal'dan önceki teknik direktör Phillip Cocu, 2018-19 sezonunun 10. haftasında, Kadıköy'de 3-1 kaybettiği Ankaragücü maçının ardından görevden alınmıştı. Birkaç haftalık Koeman döneminin ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan Yanal, yine bir Ankaragücü mağlubiyetiyle camianın hedefi haline geldi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Kıbrıs Türklerinden Mustafa Akıncı'yı anketlerde büyük şok
Bombalı eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı
Lemina'dan G.Saray'a kötü haber!
Ömer Çelik'den flaş İdlib açıklamaları
AB'den Akdeniz'de yeni operasyon kararı
Sabancı Holding ve PPF Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı
ÖNCEKİ HABERLER
Van ve Bitlis'te bazı yollar trafiğe kapatıldı
Denizli'de terör örgütü propagandasına 1 gözaltı
Barcelona'dan karalayıcı yorumlarla bağlantısı olduğu iddialarını yalanlama
Diyarbakır'da bir aile daha çocuğuna kavuştu
AB'nin Esed rejimine yönelik yaptırımları genişledi
Üniversite sınavı başvuru tarihi 2020 son gün ne zaman bitiş tarihi
Yorumlar