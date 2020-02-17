Kıbrıs Türklerinden Mustafa Akıncı'yı anketlerde büyük şok

Türkiye karşıtlığı açıklamalarda bulunan KKTC Mustafa Akıncı son anket çalışmalarında büyük düşüş yaşadı.

Gezici'nin yaptığı anketler de KKTC'de Mustafa Akıncı'nın durumunu gözler önüne serdi. Yapılan anketler, yapılacak olsası bir seçim ve Türkiye'nin halk arasındaki durumu ile ilgiliydi.

Gezici Araştırma Şirketi'nin, KKTC genelinde 4 bin 428 kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonuçları açıklandı.

Son ankette büyük şok!

Ankette ilk olarak, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri soruldu.

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, "Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı istemediğini" söyledi. Olası bir şeçimde kimi seçersiniz sorusuna Ada halkının yüzde 53'ü Ersin Tatar derken, yüzde 47'si Mustafa Akıncı dedi.