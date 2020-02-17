Kadın fotoğraflarına kanan İsrail askerlerinin cep telefonları hack'lendi

Hamas, İsrailli askerlerin telefonlarına bir yazılım yükleterek hem ortam dinlemesi hem de yer tespiti yaptı. Yazılımı telefonlarına yükletmek için ise kendilerini kadın olarak tanıtıp, kadın fotoğrafları göndererek İsrailli askerleri kandırdı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Hamas, bu fotoğraf da dahil bazı fotoğraflarla sahte sosyal medya profilleri yaratarak İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) askerlerinin telefonlarını hack'lemeye çalıştı. Hamas'ın bilmediği ise İsrail istihbaratı bu komployu öğrendi, kötü amaçlı yazılımı takip etti ve Hamas'ın hack'leme sistemini çökertti" denildi.

Pazar sabahı IDF'nin Twitter hesabından paylaşılan kadın fotoğrafı yüzlerce yorum aldı.

Yorum yapanlar, IDF'nin hesabının hack'lendiğini sanıyordu. Oysa IDF, İsrailli askerlerinin telefonlarının hack'lendiğini açıklamak için bu fotoğrafı paylaşarak dikkat çekmeyi hedeflemişti. 2 binden fazla yorum aldıktan sonra bir paylaşım daha yaparak "Hamas'ın hack'leme girişiminin çökertildiğini" duyurdu.

Hamas üyeleri yarattıkları sahte sosyal medya hesaplarında kendilerini kadın olarak tanıtıp İsrailli askerlere ulaştı. Hamas üyeleri, İsrailli askerlerden fotoğrafların ve iletişimin devamı için bir yazılım yüklemelerini istedi. Yazılımı indiren İsrailli askerlerin böylece tam konumları Hamas'ın eline geçti. Bu yazılım aynı zamanda ortam dinlemesi de yapabiliyordu.

'Catch&See', 'ZatuApp' ve 'GrixyApp'

"Cinsel içerikli fotoğrafların daha güvenli bir ortamda ve daha hızlı paylaşılmasını sağladığı" söylenerek İsrail askerlerinin telefonlarına indirilen uygulamalara "Catch&See," "ZatuApp" ve "GrixyApp" isimleri verilmişti.

Mesajlar askerlere ilk olarak Whatsapp, Instagram, Telegram ve Facebook üzerinden gönderildi. Askerler iletişimi yüz yüze ya da telefon görüşmesiyle devam ettirmek istediğindeyse kadın rolü yapan Hamas üyeleri, ya sağır olduklarını ya da İsrail'e yeni göç etmiş oldukları için İbraniceyi iyi konuşamadıklarını söyledi.

İsrail ordusu şimdi yazılımı indirmiş olan onlarca askere ulaşarak telefonlarını teslim etmesini istiyor.

İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, bunun Hamas'ın son 4 yıldaki 3. hack'leme girişimi olduğunu, Hamas'ın "artık dijital dünyadaki oyunda elini yükselttiğini" ve bunun şimdiye kadar kullandığı en karmaşık ve ileri düzey yazılım olduğunu söyledi.

Sözcü Conricus, çok büyük bir bilgi akışı olduğunu düşünmediklerini, Hamas'ın yaklaşık 30-40 askerin telefonuna ulaşabildiğini duyurdu.

KAYNAK: BBC TÜRKÇE