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AFAD, Elazığ için toplanan yardım miktarını açıkladı

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından tüm Türkiye seferber oldu. AFAD, deprem bölgesi için toplanan yardım miktarını açıkladı.

AFAD, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan 6,8 şiddetindeki depremin ardından yapılan bağışların miktarını açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
 
"24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ Sivrice'de meydana gelen deprem afeti sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ile İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığımızca 25 Ocak 2020 tarihinde başlatılan yardım kampanyası, hayırsever vatandaşlarımızın büyük bir teveccühü ile karşılanmış, kampanya başlangıcından bu yana 99.449.710,34 TL kampanya hesaplarımızda kayıt altına alınmıştır. Yardım kampanyamıza, bağışlar kabul edilmeye devam edilmektedir.

Bu toplam tutar içerisinde TV8 televizyon kanalında Sayın Acun Ilıcalı'nın 26 Ocak 2020 tarihinde canlı yayında düzenlediği yardım kampanyası sonucunda yatırılan miktar da bulunmaktadır. Bu kapsamda canlı yayın ve sonrasında bugüne kadar yaklaşık 59.455.010 TL (22.553.590 TL'si SMS, 18.777.281 TL'si telefon taahhüdü ve 18.124.139 TL'si banka havalesi olmak üzere) vatandaşlarımızca kampanya hesaplarına yatırılmış, halen telefonla destek sözü veren vatandaşlarımızın taahhütlerini yerine getirme işlemleri devam etmektedir. Bu önemli destekleri dolayısıyla TV8 televizyon kanalı yöneticileri ve Sayın Acun Ilıcalı’ya teşekkür ediyoruz.

Bu süreç boyunca, yardımseverlik duygularını en üst seviyede sergileyen, elinden gelen her türlü desteği afetzede vatandaşlarımıza sağlamaya çalışan aziz Milletimizin çok kıymetli fertlerine şükranlarımızı sunarız."

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