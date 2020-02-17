HABER /  DÜNYA
ADV Faiz Yok, Peşinat Yok, Kredi Yok!

AB'den Akdeniz'de yeni operasyon kararı

Anadolu Ajansı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacaklarını duyurdu.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyinin ardından basına açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri bakanlarının Libya konusunda önemli bir siyasi anlaşmaya vardığını duyurdu.

Borrell, uzun tartışmalardan sonra alınan kararın AB'nin bölgede daha fazla rol oynamasının önünü açacağını belirterek "Siyasi istek olduğu müddetçe hiçbir şey imkansız değildir. Bakanlarla yeni bir siyasi anlaşma üzerinde mutabık kaldık. Bu çerçevede Akdeniz'de yeni bir operasyon başlatacağız" diye konuştu. 

Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için 2015'te başlatılan 'Sophia Operasyonu'nun 20 Mart'ta sonlandırılacağını açıklayan Borrell, yeni operasyonun Birleşmiş Milletlerin (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamayı amaçladığını ifade etti.

Borrell, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarının yer alacağını aktararak "Sophia Operasyonu, Libya kıyılarını koruyordu. Yeni operasyon daha çok silahların geldiği doğuya odaklanacak" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sabancı Holding ve PPF Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı
Kadın fotoğraflarına kanan İsrail askerlerinin cep telefonları hack'lendi
Türk ile Rus heyetleri Moskova'da İdlib'i görüştü
AFAD, Elazığ için toplanan yardım miktarını açıkladı
Stajyer avukattan ünlü avukat için tecavüz suçlaması! Beni evine götürdü ve...
Ordu Valisi’nin İmamoğlu’na açtığı davada kesinleşti! "Vali itlik yapmıştır" tutanaklarda
ÖNCEKİ HABERLER
BM'den çok kritik İdlib çağrısı!
Borsa günü yükselişle tamamladı
DEAŞ'ın infazcısı Bursa'da yakalandı
İnternetten alınan altınların gramına dikkat! Tuzağa düşmeyin
İOKBS bursluluk sınavı 2020 başvuru nasıl yapılır e okul başvuru ekranı
Ölümü gizem yaratan eski İngiliz ajanın ofisi ilk kez görüntülendi
Yorumlar