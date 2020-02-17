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Sabancı Holding ve PPF Temsa'yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı

Anadolu Ajansı

Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, yüzde 50-50 ortaklık yapısı ile Temsa Ulaşım Araçlarının tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzaladı.

Sabancı Holdingden yapılan açıklamada, "Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satın alma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğunun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçlarının yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir. Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Konkordato ilan etmişti

Temsa, Sabancı Holding tarafından İsviçre merkezli True Value Capital Partners’a satıldıktan sonra üretimini durdurmuş ve konkordato ilan ederek geçici mühlet almıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız" demişti.

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