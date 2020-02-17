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Bombalı eylem hazırlığındaki 4 PKK'lı yakalandı

Bursa'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların gösterdiği yerde yapılan aramalarda 5,5 kilo patlayıcı ele geçirildi.

BURSA İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büyük şehirlerde eylem hazırlığında olan PKK'lı 2 teröristi yakaladı. Polis, PKK'lıların verdikleri ifadeler doğrultusunda ormanlık alanda, 5,5 kilo patlayıcı ele geçirdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İhbar hattına gelen bir ihbar üzerine 41 plakalı bir otomobili takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından otomobil, yaklaşık 10 gün önce merkez Nilüfer İlçesi Demirci Kavşağı'nda durduruldu. Otomobilde PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen H.D. ve F.K. gözaltına alındı. 

Büyük şehirlerde eylem hazırlığında oldukları ortaya çıkan iki teröristin sorgulamalarında elde edilen bilgiler doğrultusunda polis, Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 5,5 kilo el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi.

4'ü de tutuklandı

Terörle Mücadele ekipleri teröristlere yardım ettikleri belirlenen N.E.'yi Antalya'da, B.K.'yi de Kocaeli'de düzenlediği operasyonlarla yakalayarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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