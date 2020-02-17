Ömer Çelik'den flaş İdlib açıklamaları

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rusya'daki görüşmelerin ilk bölümünün tamamlandığını yarın da iki ülke heyetlerinin görüşmelerine devam edeceğini açıkladı. Çelik, Türkiye'nin Soçi mutabakatına bağlılığının sürdüğünü kaydetti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin Soçi mutabakatına bağlılığını sürdürdüğünü söyleyerek mutabakatı bozan tarafın Esad Rejimi olduğunu ifade etti. Suriye'de ateşkes ihlallerinin sayısının 20 bin civarında olduğunu kaydeden Çelik, olası göç için gerekli önlemlerin alındığını duyurdu.

Ömer Çelik, AK Parti MYK'sı devam ederken gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Diyarbakır'da bir annenin daha evladını kavuştuğunu söyleyen Çelik, "Gönlümüz dualarımız onlarla beraber" diye konuştu.

Rusya'daki görüşmeler

Türk heyetinin Rusya'daki görüşmelerinin ilk bölümünü bugün tamamladığını yarın da devam edeceğini belirten Çelik, Türkiye'nin Soçi mutabakatına olan bağlılığını sürdürdüğünü mutabakatı bozan tarafın Suriye rejimi olduğunu kaydetti.

Mutabakatta yer alan ateşkesin Suriye rejimi tarafından ihlal edildiğini ve sayısının 20 bin civarında olduğunu kaydeden Çelik, saldırılarda bin beşyüzün üzerinde sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

İdlib'de ateşkesin yeniden tesis edilmesi gerektiğini ve Türk askerinin güvenliğinin son derece önemli olduğunu kaydeden Çelik şöyle konuştu:

'Sivillerin orada korunması ve Türkiye sınırına gelmemesi de son derece önemlidir. Türkiye'nin yaptığı tahkimat terörle mücadele meselesidir. Sınırımıza göç akınına yönelik gerekli tedbirler alınıyor.

Libya

Libya'daki sorunlardan dikkatimizi kaçırmamalıyız. Oradaki iç savaş sivillere ağır bedel ödetti. Batının Suriye'de yaptığı hatalar Libya'da tekrarlanıyor. Hafter güçlerine karşı gerekli adımlar dünya tarafından atılmadı. Türkiye'nin çabaları dünyada kayda geçmiştir. Bu bile sağlıksız bir açıklama. Silah ambargosu kontrolü BM organizasyonunda yapılmadır.

Avrupa'daki sağın Avrupa'nın değerlerini yok etmeye çalıştığı görülmektedir.

İlker Başbuğ'un açıklamaları

Burada Meclis iradesine saldırı görüyoruz. 28 Şubat mantığı içinde benzerini gördük. Askeri vesayetin kaldırılmasında ciddi sancılar yaşandı.

Hükümetin işlerine karışmak askeri otoritenin işi değildir."