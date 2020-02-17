İstanbul Pendik'te servis minibüsünün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL Pendik'te sabah saatlerinde okula gitmek için karşıdan karşıya geçen 11 yaşındaki çocuğa caddede ilerleyen servis minibüsü çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı. Küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan servis şoförü ise çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak ceza evine gönderildi.

İSTANBUL Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi Beydağı Sokak üzerinde meydana gelen korkunç olayda; okula gitmek için evden çıkan Orhangazi Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Nedim Fındıklı, yolun karşısına geçtiği sırada caddede ilerleyen bir servis minibüsünün altında kaldı. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi orada bulunan bir sağlık görevlisi yaptı.

Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ambulansta uzun süre kalp masajı yapılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Servis minibüsü sürücüsü A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.