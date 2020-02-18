Ersun Yanal'ın yerine Niko Kovac ya da Roger Schmidt

Peş peşe gelen kötü sonuçların ardından yabancı hoca arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Bayern Münih’ten ayrılan Niko Kovac’la görüşüyor. Kovac olmazsa Roger Schmidt'le temas kurulacak.

Trabzonspor, Alanyaspor ve Ankaragücü maçlarından 1 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara alan Fenerbahçe'de oklar teknik direktör Ersun Yanal'ı gösteriyor.

Galatasaray derbisinden kötü bir sonuç çıkması halinde tecrübeli hocayla yolları ayırmayı düşünen Sarı-Lacivertliler'in hangi isimle masaya oturduğu ortaya çıktı.

Niko Kovac'la görüşülüyor

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, ünlü Hırvat teknik adam Niko Kovac'la görüşüyor. 48 yaşındaki hoca son olarak Bayern Münih'i çalıştırmış ama başarısız sonuçlar sonrası görevden alınmıştı.





Teklif yapıldı

Yönetimin kısa süre önce görüştüğü Niko Kovac'a teklif yaptığı hatta tecrübeli teknik adamın bir yardımcısının Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldığı öğrenildi. Çok başarılı bir Frankfurt kariyeri geçiren Niko Kovac büyük umutlarla gittiği Bayern Münih'te bekleneni veremedi.







Roger Schmidt'i de yedekte tuttuluyor

Taraflar arasında anlaşmanın büyük oranda sağlandığı belirtiliyor. Yönetimin ayrıca Roger Schmidt'i de yedekte tuttuğu öğrenildi. Alman hoca son olarak Çin'de görev yapmıştı.