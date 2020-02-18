Beşar Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması sona yaklaştık

Rusya'nın desteğiyle Halep'in batısında muhaliflerin elindeki pek çok noktayı ele geçiren Suriye lideri Beşar Esad, televizyonda zafer konuşması yaptı.

Suriye lideri Beşar Esad, Pazartesi günü devlet televizyonuna çıkarak yaptığı konuşmada, muhaliflerin kontrolündeki son bölge olan İdlib'de birçok bölgenin yeniden ele geçirildiğini, 9 yıldır kendisine karşı savaşan muhaliflere yönelik operasyonlarına "nerede olurlarsa olsunlar aralıksız olarak devam edeceklerini" söyledi.

"Kuzeyden gelen tüm boş lâfları umursamadan Halep ve İdlib eyaletlerini kurtarma savaşı, tüm Suriye topraklarını özgürleştirmek, terörizmi yok etmek ve istikrara kavuşmak için verdiğimiz savaşla birlikte devam ediyor" diyen Esad, Halep'in batısındaki birçok bölgenin Suriye ordusu tarafından muhaliflerden geri alındığını duyurdu.

"Sona yaklaştık"

Bu kazanımların 9 yıldır süren savaşın sonu olduğu anlamına gelmediğini söyleyen Esad, temkinli de olsa "sona yaklaştıkları" mesajını verdi:

"Kalbimize kazımaya çalıştıkları korkunun karşısında zafer kazandık. Ancak bu bölgelerin kurtuluşuyla savaşın sonunun gelmediğinin; komploların sona ermediğinin; terörizmin ölmediğinin ya da düşmanın teslim olmadığının tamamen farkındayız. Bu kurtuluşla, eninde sonunda tam galibiyeti elde edeceğimizi göstermiş; bütün hatalarını yüzlerine vurmuş olduk."

M5 karayolu 8 yıl sonra tamamen kontrol altına alındı

İdlib'in doğusu ve Halep'in batısındaki birçok bölgenin kontrolünü Aralık ayından bu yana devam eden operasyonlarda yeniden ele geçiren Esad'a bağlı Suriye ordusu, ülkenin batısındaki en büyük şehirlerden ikisini, Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan M5 karayolunu da 2012'den bu yana ilk kez tamamen kontrol altına aldı.

İdlib mutabakatı çöktü

Eylül 2018'de Rusya ve Türkiye arasında yapılan anlaşmayla İdlib'de ateşkes sağlanmış; Türkiye, HTŞ'nin silahtan arındırılmış bölgeden çekilme taahhüdü vermişti. Anlaşma, yine silahtan arındırılmış bölge içinde kalan M4 ve M5 karayollarından sivil geçişleri de güvence altına alınmasını öngörüyordu. Ancak M5 karayolunda HTŞ'nin ve diğer muhalif grupların kontrol noktaları varlığını korumuştu.

Ancak 2019'un başından bu yana bölgeye büyük oranda diğer muhalif grupları savaşarak saf dışı bırakan HTŞ hakim. Rusya destekli Şam da, Ankara'nın "ateşkes anlaşmasına uyulmadığı" eleştirilerine, HTŞ'nin bölgedeki etkinliğinin azaltılmadığını ve "teröristlere karşı savaştıklarını" söyleyerek karşılık veriyor.

Erdoğan Şam yönetimini sert şekilde uyarmıştı

Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı bir konuşmada "Şu anda Suriye'de en aciliyet kesbeden yer olan İdlib'deki çözüm, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesidir. Aksi takdirde şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız…Bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa biz ona da varız." demişti.