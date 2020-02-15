Türk konvoyunu gören Suriyeliler böyle sevindi! Artık göç etmeyeceğiz
Halep'in batısındaki Al-Tavameh köyünde Türk konvoyunu cep telefonuyla kaydeden Suriyeli, "Artık göç etmeyeceğiz" diyerek sevincini dile getirdi.
Öte yandan Esad rejimi, sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, geçen yıldan bu yana 1 milyonu aşkın Suriyeli, Türkiye sınırına göç etti.
TSK'dan komando takviyesi
Diğer taraftan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapmaya devam ediyor.Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Zırhlı personel taşıyıcıların yer aldığı konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.