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Fenerbahçe Galatasaray derbisine iki hakem aday

Gelecek hafta sonu Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçını iki hakemden birisi yönetecek.

Süper Lig'de 22.hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Ankaragücü’ne konuk olurken, Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Ancak futbol gündeminde bu iki karşılaşmadan çok önümüzdeki hafta oynanancak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var.

Ya Aydınus ya Meler
Kadıköy’deki mücadelenin hakemi de çok merak ediliyor. Bu konuda seçenekler 2’ye inmiş durumda. MHK, ya Fırat Aydınus’u ya da Halil Umut Meler’i bu kritik maça atayacak.

İki takım da sıcak bakmıyor
Fırat Aydınus’un önceki derbilerinde büyük tartışmalar yaşanmıştı. Ancak Halil Umut Meler de her iki takımın da çok sıcak baktığı bir isim değil. Ancak derbide ikisinden birisi görev yapacak.

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