Liderlerin özel pilotu Mehmet Bodur: Özal kokpitte uçmak isterdi, Demirel ise aynı gün evde olmak

Eski Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller’in de aralarında olduğu bir çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan Mehmet Bodur, liderlerle yaşadığı anıları paylaştı.

Hava Kuvvetleri’nde 20 yıl, Türk Hava Yolları’nda (THY) 23 yıl süren uçuş hayatının, 28 bin 300 saatini gökyüzünde geçiren Mehmet Bodur, son uçuşunu geçen yıl, doğum günü de olan 10 Nisan günü gerçekleşti.

İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan Antalya’ya giden uçağın kokpitinde son kez kaptan pilot olarak görev alan Bodur, uçuşu tamamladığında ise iki müjdeyi birden aldı. Hem dede olmuştu hem de oğlu Burak, kaptan pilot eğitimini tamamlamış, babasının dört sırmalı apoletlerini takacaktı.

Türkiye’ye ilk kez gelen birçok uçağın test uçuşlarını da gerçekleştiren ve emekli olduktan sonra pilot eğitmenliği yapmaya başlayan Bodur, şimdilerde deneyimlerini genç meslektaşlarına aktarıyor.

Pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yaptı

Merhum Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Turgut Özal ile eski Başbakan Tansu Çiller'in de aralarında bulunduğu pek çok devlet büyüğünün özel pilotluğunu yapan Bodur, eski Genelkurmay Başkanları Doğan Güreş ve İsmail Hakkı Karadayı gibi birçok önemli ismi de uçuran isim oldu.

"Özal kokpitte kalkışı ve inişi seyrederdi"

Bu uçuşlarda “Abi-kardeş, baba-oğul gibi olurduk” diyen Bodur, devlet büyüklerine, bakanlara ve genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanlarına uzun yıllar hizmet ettiğini belirtti.

Mehmet Bodur, şu ifadelere yer verdi: Devlet büyükleri olarak Sayın Süleyman Demirel, Turgut Özal, Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, başbakanlarımızdan Tansu Çiller’e çok uzun yıllar hizmet etme zevkine ulaştım. Ayrıca, kuvvet komutanlarımız ve bakanlarımızı da uçurmak bizlere nasip oldu. Kendilerini emniyetle bir noktadan diğer bir noktaya götürmüş olduk.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Sayın Turgut Özal, elektroniğe çok meraklıydı, uçuşlarda da zaman zaman kokpiti ziyaret eder, uçuşun hangi safhasında olduğumuzu merak ederdi. Uçağın kalkışını ve inişini seyrederdi.

Kokpit ziyaretleri kendisini ve bizi mutlu ederdi. Çünkü kendisini kokpitte görmek bize büyük zevk verirdi. Uzun uçuşlarda liderlerimiz ile abi-kardeş, baba-oğul gibi olurduk.

"Demirel yatağını çok özlediğini söylerdi"

Merhum 9.'ncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in özellikle akşam evde olacak şekilde uçuş programı yapmaya dikkat ettiğini anlatan Bodur, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sayın Süleyman Demirel, bulunduğu tüm gezilerde, nerede olursa olsun programını öyle bir ayarlardı ki akşam mutlaka ama mutlaka evinde istirahat etmeyi arzu ederdi. Yatağını çok özlediğini söylerdi. Özellikle son zamanlarda eşinin rahatsızlığı nedeniyle bu durumu çok önemserdi. Biz de uçuşlarımızı ona göre programlardık” diye konuştu.