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Suriye Milli Ordusu Esad'ın askerlerini böyle havaya uçurdu

Suriye Milli Ordusu'nun, İdlib'de Esad rejimine askerleri vurma anı kameralara yansıdı.

Suriye'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Sigara molasında hedef oldular

Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait askerleri sigara molasında vurduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı.Görüntülerde, sigara içen Esad'ın paralı askerleri hedef alınıyor. Hedef başarılı bir şekilde vurulduktan SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.

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