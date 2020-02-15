Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: Uymayın şu Tuncay'a

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CNN Türk’e çıkan isimlerin peşine düşen Tuncay Özkan için Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulunarak "Uymayın şu Tuncay'a" dedi.

CHP'nin CNN Türk'ü boykot kararını uygulama işini üstlenen Tuncay Özkan, eleştiri oklarının hedefinde.

Ekrana çıkması muhtemel isimleri arayarak uyarıyor, yetmiyor tehdide, tacize varan açıklamalar yapıyor.

Özkan, geçtiğimiz günlerde CNN Türk ekranlarına çıkan Ümit Kocasakal'ı ihraç için düğmeye bastı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, ekran hafiyeliğine başlayan Özkan için bugünkü yazısında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na "Uymayın şu Tuncay'a" diye çağrı yaptı:

- Size en katı olarak karşı olanlar bile sizin tahammüllü ve demokrat kişiliğinizin hakkını teslim ediyor. Uymayın şu Tuncay’a.

- Siz ki sözünü herkese ulaştırmak isteyen, mikrofon uzatan herkese konuşan, akreditasyona falan yüz vermeyen bir lidersiniz. Uymayın şu Tuncay’a.

- En ağır eleştirilere karşı bile sabır ve olgunlukla yaklaşan, bu yönünüzle de herkesin takdirini kazanan bir siyasetçisiniz. Uymayın şu Tuncay’a.

- Siz siyasi tarihiniz boyunca medyayla kavga etmekten kaçındınız. Size en çok haksızlık yapan yayın organlarıyla bile kavga etmediniz. Uymayın şu Tuncay’a.

- “Oraya çıktın, buraya çıktın” diye partili kovalamak, partili avına çıkmak... Size hiç mi hiç yakışmıyor. Uymayın şu Tuncay’a.

- “Bu akşam şu televizyona çıkmışsın, seni atıyorum partiden” şeklinde bir tutum... Sizin tutumunuz olmaz, olamaz. Uymayın şu Tuncay’a.

- Siz bir siyasi partisiniz. Televizyon kanalları sizin rakibiniz değil. Siyasi rakiplerinizi bırakıp televizyonlarla uğraşmayın. Uymayın şu Tuncay’a.

- Medya özgürlüğü diyorsunuz, sonra da “Oraya çıkarsan seni partiden atarım” diyorsunuz. Kendinizle çelişmeyin. Uymayın şu Tuncay’a.

- “Boykot moykot yakışmaz bize” deyin... “Herkes yapar biz yapmayız” deyin... “Bizim bir farkımız var” deyin... “Bize yakışmaz” deyin. Uymayın şu Tuncay’a.