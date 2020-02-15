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Beşiktaş'ın borcu belli oldu

Beşiktaş Kulübü'nün güncel borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olduğu açıklandı.

Beşiktaş’ta olağan divan kurulu toplantısı başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu, tam kadro olarak divan kurulunda yer aldı.

Beşiktaş’ta olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Kuzey Salonu’nda başladı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetim Kurulu’nun tam kadro yer aldığı toplantıda, gündemin ana maddeleri borçlar ve TFF’nin aldığı kararlar.

Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş Kulübü'nün güncel borcunun 2 milyar 961 milyon 902 bin 493 TL olduğu açıklandı.

Fikret Orman'a yanıt verecek
Ayrıca bir önceki başkan Fikret Orman’ın yaptığı açıklamalara cevap verecek olan yönetim, kulübü nasıl devraldığını da açıklayacak.

Yeni yönetimden 67 milyon 282 bin TL
Beşiktaş’ta açıklanan denetim kurulu raporunda, yeni yönetimin kulübe verdiği miktarlar da yer aldı. Rapora göre Çebi yönetimi göreve geldikten sonra 67 milyon 282 bin TL para koydu.

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