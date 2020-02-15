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İslam Slimani Monaco'ya hayat verdi

Monaco sahasında Montpellier'i 1-0 yendi. Monaco'ya galibiyeti getiren golü geçtiğimiz yıl Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani attı.

Fransa'da 25'inci hafta Monaco - Montpellier karşılaşmasıyla açıldı. Stade Louis'de oynanan zorlu karşılaşma Monaco'nun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. Monaco'ya galibiyeti getiren golü Slimani kaydetti.

Gollerine devam ediyor
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Islam Slimani, Fransa'da kendini buldu. Monaco formasıyla 14 karşılaşmaya çıkan Slimani takımına 8 gol 7 asistlik performansla katkı sağladı.

3'te 3 yaptı
Fransa Ligue 1'de çıktığı son 3 karşılaşmada 3 galibiyet alan Monaco puanını da 38 yaptı. Monaco gelecek hafta deplasmanda Dijon ile karşılaşacak.

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