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Burak Yılmaz'dan Sergen Yalçın'a tepki

Beşiktaş'ın Başakşehir'e 1-0 mağlup olduğu maçta oyundan alınan Burak Yılmaz, direkt soyunma odasına gitti.

Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş’ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla rakibine karşı evinde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Soyunma odasına gitti
Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, mücadelenin 81. dakikasında oyundan alındı. Tecrübeli golcü, kenara gelirken taraftarlardan tepki gördü ve direkt soyunma odasına gitti.

''Bunlar çok normal şeyler''
Sergen Yalçın konu hakkında yaptığı açıklamada "O ara oyuna bakıyordum. Soyunma odasına gitmiş olabilir, morali bozulmuş olabilir, kızmış olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Oyuncular 180-200 nabızla oynuyorlar. Bana şu ana dek gelen bir şey yok" dedi.

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