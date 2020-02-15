Esad güçleri Türkiye sınırındaki Bab el-Hava sınır kapısına ilerledi

Esad rejimine bağlı güçlerin, Suriye'de 2012 yılından bu yana farklı grupların elinde bulunan Türkiye sınırındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı'na 10 kilometre mesafedeki mevzilerde kontrolü sağladığı iddia edildi.

El-Vatan gazetesinden aktardığı haberde, Halep'in batısındaki 46. Alay karargahını ele geçiren Rejim Güçleri, eski Halep-İdlib yolunu ve sınırdaki Bab el-Hava sınır kapısı yolunun kesişme noktasında da kontrolü ele geçirdiği aktarıldı.

Kontrolü sağladığı belirtiliyor

Gazete, ordu birliklerinin Atarib şehrine üç kilometre ve Bab el-Hava sınır kapısına 7 kilometre mesafede bulunduğunu kaydetti. Haberde, ayrıca ordunun Atarib yolu üzerindeki Urem Kubra ve Urem Sugra köylerinde de kontrolü sağladığı belirtildi.