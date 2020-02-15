Demba Ba: Beşiktaş'ı ne kadar sevdiğimi herkes bilir

Eski takımının ağlarını havalandırdığı maçtan sonra açıklamalarda bulunan Demba Ba, attığı gole sevinmemesiyle ilgili soruyu yanıtlarken "Eski takımım ve o takımı ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Onun için attığım golden sonra sevinmedim.'' dedi.

Başakşehir’in, Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7’ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.

Eski takımının ağlarını havalandırdığı maçtan sonra açıklamalarda bulunan Demba Ba, attığı gole sevinmemesiyle ilgili soruyu yanıtladı. Ba "Eski takımım ve o takımı ne kadar sevdiğimi herkes bilir. Onun için attığım golden sonra sevinmedim. Maçın bizim için tek iyi tarafı kazanmamızdı. İyi bir oyun oynayamadık. Daha öğrenecek ve yapmamız gereken çok şey var. Bu sevgi ve saygı karşılıklı. En son onlar da gelmemi çok istemişti. Onların sevgisinden dolayı çok mutluyum” dedi.

Demba Ba son 6 haftaki performansı hakkındaki soruya da "Aslında Demba Ba hiç gitmedi. Doğru zamanı bekledi. Sabırla bekledim ve çok şükür şans geldi" yanıtını verdi.

Skrtel: Hepsinden önemlisi üç puanı alabilmekti

Medipol Başakşehir'in bir diğer futbolcusu Martin Skrtel ise "İyi bir rakibe karşı oynadık. Maçın genelinde daha çok defans yapıp hücuma gitmeyi tercih ettik. Bunun sonucunda bir de gol bulduk. Beşiktaş'ın oyun tarzının ne olduğunu biliyorduk. Onlara hazırlıklıydık ve maçta gol yemedik. Onların ürettikleri gol pozisyonlarına engel olmak önemliydi ama hepsinden önemlisi üç puanı alabilmekti" dedi.