İstanbul'da çöken binada yaşam belirtisi yok

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 7 katlı bina çöktü. Çok sayıda kurtarma ekibinin çalıştığı binada yaşam belirtisine rastlanılmadı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler'de çöken 7 katlı binanın enkazında yaşam belirtisi bulunmadığını söyledi. Yerlikaya, binada kimsenin bulunmadığını düşündüklerini belirtti. Bu arada olay yerindeki çok sayıda itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sürürken sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan bina çöktü. Siyavuşpaşa Mahallesi Emek Caddesi Narlı Sokak'taki 7 katlı boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yıkılan binanın çevresinde güvenlik önlemi alırken, enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, AFAD ve Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibi de olay yerine geldi.

Arama kurtarma ekipleri, dinleme cihazı ve arama kurtarma köpeği ile enkazda çalışma yapıyor.

Çöken binanın yanındaki zarar gören bir apartman ve yakınındaki binalar da tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binanın çökmesi sonucu bazı araçlarda hasar meydana geldi.

"Enkazın altında yaşam belirtisi bulunamadı"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Bahçelievler’de yıkılan 7 katlı binanın enkazı önünde açıklamalarda bulundu.

Vali Yerlikaya "Enkazın altında bir yaşam belirtisi bulunmadı. Hiç kimsenin olmadığını düşünüyoruz. Buna rağmen arkadaşlarımız buradaki hafriyatı çekecekler. Bina yıkılması inşallah son bulur. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Hasarlı olduğu tespit edilen binaları bir an önce yıkmamız lazım." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

"Binanın kolon demirleri çalındı iddiası"

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Çökmenin nedeni boşaltılan binadaki kolon demirlerinin satılmak üzere alınması." ifadelerini kullandı. Bahadır şöyle konuştu:

AFAD'ın verdiği ilk bilgiye göre içeride kimse yok. Görgü tanıklarından kimisi binaya hurdacı girdi, kimisi çıktı diyor. Görgü tanıklarının ifadesine göre alt kattan demirleri aldılar diyorlar. Ondan dolayı binanın yan yattığı düşünülüyor. Mühürlenmiş bir binaydı. Şeriti var, gerekli tedbirleri var ama onu da satmak için her şeyi göze alıyor insanlar. Yan yatmasının nedeni de o. Çökmüyor, yan yatıyor. Bina çökmüyor, yan yatıyor. Doğru olma ihtimali vardır diye düşünüyorum. Yarın da planlı yıkımı yapılacaktı. Harfiyatı kaldırıp tekrar bakacağız. 91'de ruhsat alınmış. İstanbul'daki depremden sonra boşaltılmış. AFAD burada, Bahçelievler arama kurtarma ekipleri burada, itfaiye burada. 150 kişi burada çalışıyor.

Çökme sırasında yan binada yaşayan Bahtiyar Cengiz isimli kadın hafif şekilde yaralandı. Ambulansla Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Bahtiyar Cengiz, "Bina birden üstümüze yıkıldı. Benim de üstüme geldi. Torunum ve kızım yan odadaydılar" dedi.