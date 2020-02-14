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Rıdvan Dilmen: Beşiktaş için bundan sonrası ızdırap

Rıdvan Dilmen, Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği mücadeleyi yorumladı.

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Medipol Başakşehir, puanını 43'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Rıdvan Dilmen, zorlu mücadeleyi NTV ekranlarında değerlendirdi.

İşte Dilmen'in açıklamaları:

"Benim yıllarımda da, daha önceki yıllarımda da bu tarz teknik adam değişikliklerinde önemli bir eşiği takımlar atlayamıyor. Gerets döneminde Galatasaray'da da bu oldu. Beşiktaş için bir nevi final maçıydı ve önemli bir eşikti. Haftaya kazanabilir, sonra kaybedebilir ama böyle böyle ligi bitirecek Beşiktaş. Kolay değil gerçekten. Önünde çok rakibi var Beşiktaş'ın ve bu sezon çok fazla ilk yarıda puan kaybedildi.

"Şampiyonluk yarışında Beşiktaş sonunculuğa düştü"
Trabzonspor maçını kazansan da, Sivas'ı, Alanya'sı, Başakşehir'i, Galatasaray'ı var. Şampiyonluk yarışında Beşiktaş sonunculuğa düştü. Kazanmış olsaydı, daha fazla puan hesabı yapma şansı vardı. Kulübün ekonomik yapısı da performansı etkiler. Özellikle yabancı oyuncularla oynadığınızda, konsantrasyon düşer. Türkiye'ye niye geliyor? Para kazanmaya geliyor. Sergen Yalçın ile yükselişin suni olduğunu da görüyordum ben.

"Beşiktaş'ın liderle arasındaki fark 7"
Galatasaray, Kadıköy'de kazanırsa, şampiyonluk için ciddi aday olacak. Beşiktaş bu şansı kaybetti. Beşiktaş'ın liderle aradaki puan farkı 7 puan. Bugün Beşiktaş, kazanmış olarak dönmüş olsaydı şansı vardı. Bundan sonrası ızdırap gibi gelecek. Kupa yok, Şampiyonlar Ligi ön elemesini oyuncular hedef olarak görmez."

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