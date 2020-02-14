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İYİ Parti'de peş peşe istifalar Meral Akşener açıklama yaptı

Anadolu Ajansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinden istifalara ilişkin "İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır." dedi.

İYİ Parti'de seri istifalar yaşanıyor. Parti teşkilatı ve milletvekillerinde istifa haberleri geliyor. 

Bağımsız olan, AK Parti ve MHP'ye geçen milletvekilleriyle ilgili ne söyleyeceği merak edilen Meral Akşener'den ilk açıklama geldi.  Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bursa'ya gelen Akşener, Mudanya ilçesinde bir otelde düzenlenen toplantıda, partisinden istifa eden milletvekillerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İstifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır"

İstifalara saygı duyulması gerektiğini belirten Akşener, şöyle konuştu:

 "Bizim Tuğba hanımla beraber dört arkadaşımız partimizden istifa etti. Bir milletvekili arkadaşımız MHP'ye geçti. Bir milletvekili arkadaşımız bağımsız kaldı. Bizden seçilmiş bir milletvekili arkadaşımız da AK Partiye geçti. Dün istifa eden Tuğba hanımın neden istifa ettiği hakkındaki benim bilgim, teşkilat üzerinde bir ters düşme neticesinde olduğu. İstifa etmiş hiçbir arkadaşım hakkında olumsuz bir kelime etmedim. Çünkü istifa tek taraflı saygı duyulması gereken bir kavramdır. Benimle istifa edeceğine dair bir konuşma yapmadı. O nedenle yaptığı açıklamanın dışında bir şey bilmiyorum. Bildiğim, il başkanlığının iki ilçe başkanını tedbirli olarak disipline sevk etmesi diye bir resmi yazısının olduğu." 

En iyi kararı seçmen verir

Akşener, istifa eden milletvekilleriyle ilgili kararı en iyi seçmenin vereceğini vurguladı.

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