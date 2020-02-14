Erdem Gül'e eşi Aslı Gül'den sert sözler sevgilisi var mı boşanıyorlar mı?

ADALAR Belediye Başkanı Erdem Gül'ün metresi olduğu ve bu sebeple eşiyle boşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Aslı Gül'ün de sosyal medyadan eşini topa tuttuğu ortaya çıktı.

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün metres tuttuğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken, eşi Aslı Işık Gül'ün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar da metres ve boşanma iddialarını doğrular nitelikte. Aslı Gül'ün eşi Erdem Gül'e cevap verdiği tweette de ağır eleştiriler yer aldı.

24 Aralık'ta meydana gelen Elazığ depreminin ardından Erdem Gül, şahsi Twitter hesabından "Deprem de acı bir şekilde gösterdi ki bu ülkenin insanlarına kötülük değil; İyilik, şeffaf ve denetlenebilir, dayanışmacı bir yönetim gerekli. Depremin enkazını kaldıralım. Ama muhakkak kötülüğün enkazını kaldıralım." paylaşımı yaptı.

Aslı Gül, eşi Erdem Gül'ün bu paylaşımını alıntılayarak zehir zemberek suçlamalar yaptı. Aslı Gül, gazeteci Duygu Güvenç'i de etkileyerek, Erdem Gül'e, "Önce kendi yarattığın kötülüğün ve depremin enkazını kaldır! İyilik, şeffaflık ve dayanışmacı vasıflarının keşke çok azını taşısaydın." cevabı verdi.

Aslı Gül'ün eşini suçladığı paylaşımını alıntılayan M. Lütfi Kıyıcı isimli kişi de "Maalesef...keşkelerle olmuyor...biz adalarda yaşayanlar "her değeri HİÇ e " sayan bir umursamazlığı bir gün farkeder diye çoook umut ettik...." dedi. Aslı Işık Gül de bu yorumu RT etti.

Tüm bu gelişmeler, Erdem Gül ile eşi Aslı Işık Gül arasında sert bir boşanmanın gerçekleşmek üzere olduğunun göstergesi olarak yorumlandı.