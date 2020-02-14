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Atlasglobal Havayolları'ndan iflas başvurusu

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Atlas Global Havayolları'nın resmen iflas başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Twitter'dan yaptığı açıklama şirketin iflas başvurusunda bulunduğunu ve operasyonlarının durdurulduğunu bildirdi.

SHGM, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bir açıklama yaptı. Atlasglobal Havayolları'nın iflas başvurusunda bulunduğunun bildirildiği açıklamada, "Atlasjet havayolları, operasyonlarını sürdüremediğinden iflas başvurusunda bulunmuş olup, uçuşları durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. 

Mali kriz içindeydi

Bir süredir mali kriz yaşadığı bilinen yerli havayolu şirketi Atlasglobal, kasım ayında yaptığı basın duyurusu ile 21 Aralık tarihine kadar uçuşlarını durdurma kararı aldığını açıklamıştı.

Kayıplar telafi edilemez boyuta geldi
Şirket yaptığı açıklamada, 2019 yılı Nisan ayı itibariyle İstanbul Havalimanı’na geçişle birlikte lojistik ve operasyonel maliyetlerde yaşanan büyük artışın şirket açısından 2016/2017 kayıplarını yeterli sürede telafi etme imkanını ortadan kaldırdığını dile getirmişti.

''Tüm uçuşları geçici süre ile durduk"
Atlasglobal, "Nakit akışımızdaki gerekli yapılandırma ve iyileştirmeyi sağlamak amacıyla, tüm uçuşları geçici süre ile durduk" açıklaması yapmıştı.

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